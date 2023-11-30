Стоимость портативной консоли ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 рухнула до $399

Крупная западная розничная сеть электроники BestBuy значительно снизила стоимость игровой портативной приставки ASUS ROG Ally с шестиядерным процессором AMD Ryzen Z1. Судя по всему, ретейлер сделал это по собственной инициативе, поскольку в официальных магазинах ASUS указанная консоль по-прежнему продаётся по изначально рекомендованной стоимости. Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru