Стратегия Millennia в духе «Цивилизации» позволит узнать, как изменится история, если на Землю прилетят инопланетяне — дата выхода и предзаказ в российском Steam

Издательство Paradox Interactive и разработчики из американской студии C Prompt Games раскрыли дату выхода своей пошаговой 4X-стратегии Millennia в духе «Цивилизации» и объявили о старте предзаказов. Источник изображений: Paradox Interactive
Источник: 3dnews.ru
Издательство Paradox Interactive и разработчики из американской студии C Prompt Games раскрыли дату выхода своей пошаговой 4X-стратегии Millennia в духе «Цивилизации» и объявили о старте предзаказов. Источник изображений: Paradox Interactive