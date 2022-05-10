Стратегия проекта GNOME в 2022 году

Роберт Маккуин (Robert McQueen), руководитель организации GNOME Foundation, представил новые инициативы, нацеленные на привлечение новых пользователей и разработчиков к платформе GNOME. Отмечается, что раньше организация GNOME Foundation уделяла основное внимание повышению актуальности GNOME и таких технологий, как GTK, а также приёму пожертвований от компаний и физлиц, близких к экосистеме свободного и открытого ПО. Новые инициативы направлены на привлечение людей из внешней среды, знакомство с проектом сторонних пользователей и поиск новых возможностей для привлечения инвестиций в проект GNOME.

Предложенные инициативы:

Привлечение новичков к участию в проекте. Помимо продвигаемых энтузиастами программ по обучению и адаптации новых участников, таких как GSoC, Outreachy и привлечения студентов, планируется найти спонсоров, которые бы финансировали трудоустройство в режиме полного рабочего дня сотрудников, занимающихся обучением новичков и написанием вводных руководств и примеров.

Построение устойчивой экосистемы распространения Linux-приложений, учитывающей интересы различных участников и проектов. Инициатива в основном касается привлечения финансирования для поддержания универсального каталога приложений Flathub, стимулирование разработчиков приложений за счёт организации приёма пожертвований или продажи приложений, и привлечение коммерческих поставщиков к работе консультативного совета проекта Flathub для совместной работы по развитию каталога с представителями GNOME, KDE и других свободных проектов.

Развитие приложений GNOME, ориентированных на локальную работу с данными, которые позволяли бы пользователям использовать актуальные технологии, широко применяемые в популярных приложениях, но обеспечивая при этом высокий уровень конфиденциальности и предоставляя возможность работы даже при полной сетевой изоляции, защищая данные пользователя от слежки, цензуры и фильтрации.

Источник: opennet.ru