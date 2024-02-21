«»Стражи галактики», но в шкуре Borderlands»: первый трейлер фильма «Бордерлендс» вызвал неоднозначную реакцию фанатов

Спустя семь месяцев после получения даты премьеры комедийный кинобоевик «Бордерлендс» (Borderlands) по мотивам одноимённой серии шутеров от Gearbox обзавёлся ещё и первым полноценным трейлером. Мнения фанатов разделились. Источник изображений: Lionsgate

Источник: 3dnews.ru