Streacom анонсировала охлаждающий корпус SG10 для безвентиляторных ПК

Streacom официально представила компьютерный корпус SG10, который в отсутствие вентиляторов способен отвести от процессора и видеокарты до 600 Вт тепла. Основу устройства составил проект Calyos NSGS0, ранее отметившийся как неудачная кампания на Kickstarter. Разработчику пришлось начать поиск более опытного партнёра, которым стала компания Streacom — проект был полностью переработан, и ни один из первоначальных компонентов не перекочевал в обновлённую конструкцию. Источник изображений: streacom.com

Источник: 3dnews.ru