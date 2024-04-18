StringZilla 3.8.1

StringZilla – SIMD— и SWAR-оптимизированная библиотека для C++ (с биндингами для языков C, JavaScript (модуль Node.js), Python, Rust и Swift) для быстрых строковых операций: поиск подстрок и набора символов (прямой и обратный), сортировка, расстояние Левенштейна, расстояние Хэмминга и других. Однако, функциональность не одинакова для всех языков.
Проект распространяется по лицензии Apache-2.0.
По утверждению автора библиотек, некоторые операции ускорены в пять (или более) раз.
В новой версии:
- исправлена ошибка аллокации строки;
- сделана доступной функция is_internal() (C++).
Источник: linux.org.ru