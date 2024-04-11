Студенты США первыми в мире получили собственный ИИ-суперкомпьютер NVIDIA

Инженерный колледж Технологического института Джорджии (Georgia Tech) объявил о заключении соглашения о сотрудничестве с NVIDIA с целью создания первого в мире суперкомпьютерного центра ИИ, предназначенного для обучения студентов. Проект получил название AI Makerspace. Отмечается, что AI Makerspace позволит демократизировать доступ к вычислительным ресурсам, которые традиционно были доступны только исследователям и технологическим компаниям. В рамках проекта студенты смогут использовать возможности НРС-комплекса для углубления своих навыков работы с ИИ. Это поможет в выполнении курсовых работ и позволит учащимся получить ценный практический опыт.

Источник: 3dnews.ru