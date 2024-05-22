Студия-разработчик Helldivers 2 нацелилась «стать следующей FromSoftware или Blizzard»

Глава и креативный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт (Johan Pilestedt) в интервью GamesIndustry.biz рассказал об изменениях в руководстве студии и её амбициях на фоне успеха кооперативного шутера Helldivers 2. Источник изображения: Steam (UncleBens)

Источник: 3dnews.ru