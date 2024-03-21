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СУБД Redis переходит на проприетарную лицензию. Обсуждение удаления Redis из Fedora

Компания Redis Ltd объявила об изменении лицензии на СУБД Redis, относящейся к классу NoSQL-систем. Начиная с выпуска Redis 7.4 код проекта будет распространяться под двумя проприетарными лицензиями RSALv2 (Redis Source Available License v2) и SSPLv1 (Server Side Public License v1), вместо ранее применявшейся лицензии BSD. Ранее под проприетарной лицензией поставлялся только код дополнительных модулей, в которых предлагались расширенные возможности для корпоративных пользователей (RediSearch, RedisGraph, RedisJSON, RedisML, RedisBloom и т.п.). Отныне проприетарная лицензия будет применяться и к основной кодовой базе СУБД.

Смена лицензии позволит интегрировать в основной состав будущих версий СУБД Redis проприетарные модули c реализацией расширенных типов и движков обработки данных, до этого предлагавшихся только в составе продукта Redis Stack. Старые выпуски останутся доступны под прежней лицензией BSD и смогут использоваться как основа для создания независимого форка.

Сопровождение старых веток Redis 7.x, выпущенных до смены лицензии, будет продолжаться как минимум до выпуска Redis Community Edition 9.0. Все патчи с исправлением уязвимостей и серьёзных проблем будут выпускаться для старых веток под лицензией BSD и смогут использоваться в форках. После завершения срока поддержки старых веток, патчи будут выпускаться только под лицензиями SSPL и RSAL, т.е. с этих пор авторам форков потребуется самостоятельно заниматься сопровождением.

Лицензии SSPL и RSAL не являются открытыми и вносят дополнительные ограничения, запрещающие бесплатное использование продукта для обеспечения работы облачных сервисов. По своим целям обе лицензии походят друг на друга, а отличия сводится к тому, что лицензия SSPL основана на копилефт лицензии AGPLv3, а лицензия RSAL основана на пермиссивной лицензии BSD.

Лицензия RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения, за исключением случаев, когда эти приложения является коммерческими или используются для предоставления управляемых платных сервисов (для внутренних сервисов допускается бесплатное использование, ограничение касается только платных сервисов, предоставляющих доступ к Redis). В соответствии с принципами копилефта лицензия SSPL содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

В качестве причины изменения лицензионной политики отмечается желание не допустить паразитирования провайдеров облачных сервисов на открытом ПО. Компанию Redis Inc не устраивает то, что облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей Redis в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке. Создаётся ситуация когда выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем.

Обе лицензии приводят к дискриминации отдельных категорий пользователей, что не позволяет считать их открытыми или свободными. Организация OSI (Open Source Initiative) заявила, что подобные лицензии не является открытыми и продукты на их основе следует считать проприетарными. Среди прочего, продукты под лицензиями SSPL и RSAL не могут включаться в свободные дистрибутивы, такие как Fedora и Debian. Разработчики проекта Fedora уже начали обсуждение удаления пакетов c Redis из репозиториев дистрибутива или его замены на свободных форк, который, как ожидается, будет сформирован представителями сообщества, недовольных сменой лицензии.

Источник: opennet.ru

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