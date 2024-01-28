Субсидии по Закону о чипах в США на общую сумму $39 млрд начнут распределяться до начала марта

Принятый властями США ещё в 2022 году «Закон о чипах», который подразумевает государственную поддержку сферы их производства и разработки на общую сумму $53 млрд, до сих пор мало кому из производителей помог увереннее смотреть в будущее своего бизнеса на территории страны. Источники считают, что ряд важных заявлений будет сделан в этом квартале. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru