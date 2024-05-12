Суд оштрафовал Microsoft на $242 млн за кражу технологии при создании Cortana

В минувшую пятницу в Делавэре (США) прошло завершающее заседание суда по иску IPA Technologies, которая обвинила Microsoft в нарушении своих патентов при создании голосового помощника Cortana. После разбирательства присяжные согласились с аргументацией IPA по поводу того, что используемая в Cortana технология распознавания голоса нарушает её патент на программное обеспечение для компьютерных коммуникаций и назначили Microsoft штраф в размере $242 млн, сообщило агентство Reuters. Источник изображения: Lumière Rezaie/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru