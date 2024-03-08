Суд отклонил коллективный иск к Tesla из-за приукрашивания данных о запасе хода

Владельцам электромобилей Tesla, обвиняющим автопроизводителя в завышении ожидаемого запаса хода транспортных средств, придётся отстаивать свои претензии в рамках индивидуальных разбирательств, а не коллективного иска, гласит постановление федерального судьи США Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers). Источник изображения: tesla.com

Источник: 3dnews.ru