Судебные иски против Apple сократили капитализацию компании на $113 млрд

Компании Apple в последнее время пришлось столкнуться с пристальным вниманием со стороны регуляторов по обе стороны Атлантического океана, судебные иски грозят ей многомиллиардными штрафами и нервируют инвесторов, поэтому котировки акций Apple вчера упали на 4,1 %, сократив капитализацию компании на $113 млрд. Всего с начала года акции Apple упали в цене на 11 %. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru