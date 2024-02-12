Судебные органы настаивают на даче Илоном Маском новых показаний по делу о покупке Twitter

В 2022 году Илон Маск (Elon Musk) приобрёл социальную сеть Twitter, которую позже переименовал в X. Обстоятельства этой сделки изначально вызывали у регуляторов вопросы, но новый владелец не торопился сотрудничать с ними, учитывая давний конфликт с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В конце прошлой недели суд постановил, что требования комиссии по повторной даче показаний Маском вполне закономерны. Источник изображения: YouTube, Lex Fridman

Источник: 3dnews.ru