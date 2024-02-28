Суперкомпьютер «Оракул» на базе НГУ победил в конкурсе «Проект года»

Проект К2Тех по созданию суперкомпьютерного комплекса на базе Новосибирского государственного университета (НГУ) стал победителем конкурса «Проект года» Global CIO. В 2023 году за почётное звание боролись 484 ИТ-проекта. Профессиональное сообщество ИТ-руководителей присудило суперкомпьютеру «Оракул» победу в номинации «Лучший проект в УФО, СФО и ДФО».

Источник: 3dnews.ru