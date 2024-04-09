Суточная аудитория Telegram в России впервые превысила 60 млн человек

Популярный мессенджер Telegram продолжает наращивать пользовательскую базу не только по всему миру, но и в России. По итогам марта суточная аудитория сервиса в стране превысила 60 млн человек, что является новым рекордным достижением. Об этом сообщил Telegram-канал New Media со ссылкой на данные исследования Mediascope. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru