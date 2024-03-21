Suyu — новая инкарнация эмулятора Yuzu

Suyu – это форк эмулятора Yuzu, который прекратил сушествование из-за судов с Nintendo. Репозиторий Suyu находится на Gitlab, (Yuzu использовал GitHub). Доступны сборки на Windows, Linux, MacOS (Apple Silicon точно, насчет Intel неизвестно), Android и FreeBSD. Доступна экспериментальная версия 0.0.2.
Особенности релиза:
- полный ребрендинг;
- генерация значков ICNS;
- обработка ошибок;
- первоначальная интеграция Qlaunch; *для автоматизированных сборок используется Gitlab CI;
- улучшен менеджер дополнений;
- различные исправления сбоев;
- начальная работа по поддержке MacOS;
- исправление воспроизведения видео на устройствах AMD;
- включено больше функций в проприетарных драйверах AMD;
- переработан многопользовательский API;
- удалена вся телеметрия;
- новые параметры/улучшения пользовательского интерфейса;
- изменения QOL.
Источник: linux.org.ru