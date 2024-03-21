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Suyu — новая инкарнация эмулятора Yuzu

Suyu – это форк эмулятора Yuzu, который прекратил сушествование из-за судов с Nintendo. Репозиторий Suyu находится на Gitlab, (Yuzu использовал GitHub). Доступны сборки на Windows, Linux, MacOS (Apple Silicon точно, насчет Intel неизвестно), Android и FreeBSD. Доступна экспериментальная версия 0.0.2.

Особенности релиза:

  • полный ребрендинг;
  • генерация значков ICNS;
  • обработка ошибок;
  • первоначальная интеграция Qlaunch; *для автоматизированных сборок используется Gitlab CI;
  • улучшен менеджер дополнений;
  • различные исправления сбоев;
  • начальная работа по поддержке MacOS;
  • исправление воспроизведения видео на устройствах AMD;
  • включено больше функций в проприетарных драйверах AMD;
  • переработан многопользовательский API;
  • удалена вся телеметрия;
  • новые параметры/улучшения пользовательского интерфейса;
  • изменения QOL.

Источник: linux.org.ru

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