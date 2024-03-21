Suyu — новая инкарнация эмулятора Yuzu

Suyu – это форк эмулятора Yuzu, который прекратил сушествование из-за судов с Nintendo. Репозиторий Suyu находится на Gitlab, (Yuzu использовал GitHub). Доступны сборки на Windows, Linux, MacOS (Apple Silicon точно, насчет Intel неизвестно), Android и FreeBSD. Доступна экспериментальная версия 0.0.2.

Особенности релиза:

полный ребрендинг;

генерация значков ICNS;

обработка ошибок;

первоначальная интеграция Qlaunch; *для автоматизированных сборок используется Gitlab CI;

улучшен менеджер дополнений;

различные исправления сбоев;

начальная работа по поддержке MacOS;

исправление воспроизведения видео на устройствах AMD;

включено больше функций в проприетарных драйверах AMD;

переработан многопользовательский API;

удалена вся телеметрия;

новые параметры/улучшения пользовательского интерфейса;

изменения QOL.

Источник: linux.org.ru