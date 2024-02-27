Свежий драйвер для графики Intel Arc увеличил производительность процессоров Core Ultra в DX11-играх

Intel представила свежий пакет графического драйвера Arc Graphics 31.0.101.5333 WHQL. Он содержит поддержку игры Last Epoch и игрового обновления Sea of Thieves для DirectX 12. Кроме того, компания значительно оптимизировала игровую производительность своих видеокарт серии Arc A и встроенной графики Arc процессоров Meteor Lake в играх с поддержкой DirectX 11. Источник изображения: Eleventh Hour Games

Источник: 3dnews.ru