Доступен Sway Input Configurator 1.4.0 — утилита для простой настройки устройств ввода в Sway.

Утилита написана на Python с использованием Qt6/PyQt6 и позволяет в пару кликов настроить параметры клавиатуры, мыши и тачпада. Настройки хранятся в файле JSON. Используются стандартные для Libinput опции настройки устройств ввода, в частности, раскладка клавиатуры, комбинация клавиш для смены раскладки, настройка скорости указателя, эмуляция кнопок мыши в тачпаде и т.д.

В новом выпуске:

Осуществлен переход на Qt6 и PyQt6;

Проведен редизайн настроек мыши и тачпада;

Добавлена начальная поддержка настройки графических планшетов;

Метод прокрутки «с нажатой кнопкой» (on_button_down) перемещен на страницу настройки указывающих устройств, так как более актуален для трекпоинтов;

Добавлена поддержка настройки угла поворота устройств ввода, доступная начиная с Sway 1.9;

Добавлена поддержка блокировки кнопки прокрутки, доступная начиная с Sway 1.9;

Реализован выбор кнопки для метода прокрутки «с нажатой кнопкой» (on_button_down);

Обновлен генератор файлов локализации;

Многочисленные мелкие исправления ошибок;

Источник: linux.org.ru