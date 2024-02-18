Доступен Sway Input Configurator 1.4.0 — утилита для простой настройки устройств ввода в Sway.
Утилита написана на Python с использованием Qt6/PyQt6 и позволяет в пару кликов настроить параметры клавиатуры, мыши и тачпада. Настройки хранятся в файле JSON. Используются стандартные для Libinput опции настройки устройств ввода, в частности, раскладка клавиатуры, комбинация клавиш для смены раскладки, настройка скорости указателя, эмуляция кнопок мыши в тачпаде и т.д.
В новом выпуске:
- Осуществлен переход на Qt6 и PyQt6;
- Проведен редизайн настроек мыши и тачпада;
- Добавлена начальная поддержка настройки графических планшетов;
- Метод прокрутки «с нажатой кнопкой» (on_button_down) перемещен на страницу настройки указывающих устройств, так как более актуален для трекпоинтов;
- Добавлена поддержка настройки угла поворота устройств ввода, доступная начиная с Sway 1.9;
- Добавлена поддержка блокировки кнопки прокрутки, доступная начиная с Sway 1.9;
- Реализован выбор кнопки для метода прокрутки «с нажатой кнопкой» (on_button_down);
- Обновлен генератор файлов локализации;
- Многочисленные мелкие исправления ошибок;
Источник: linux.org.ru