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systemd 255

Вышла новая версия свободного системного менеджера systemd.

Изменения, нарушающие обратную совместимость:

  • Теперь монтирование отдельного раздела /usr/ поддерживается только на этапе initramfs.

  • В одном из следующих релизов будет удалена поддержка сценариев инициализации System V и cgroups v1.

  • Опции SuspendMode=, HibernateState= и HybridSleepState= из секции [Sleep] в systemd-sleep.conf объявлены устаревшими и не оказывают влияния на поведение системы.

Изменения в работе супервизора:

  • Теперь инициализация демонов выполняется при помощи posix_spawn() вместо комбинации fork() и exec(); пулл-реквест #27890.

  • Теперь systemd использует файловые дескрипторы PIDFD для слежения за дочерними процессами; это упрощает логику работы супервизора; пулл-реквест #29142, #29594, #29455.

  • Новая опция SurviveFinalKillSignal= позволяет демону избежать остановки при использовании механизма soft-reboot; пулл-реквест #28545.

  • Теперь юниты поддерживают опции MemoryPeak=, MemorySwapPeak=, MemorySwapCurrent= и MemoryZSwapCurrent=; эти опции соответствуют параметрам memory.peak, memory.swap.peak, memory.swap.current и memory.zswap.current properties из cgroups v2.

  • Новая опция ConditionSecurity= позволяет указать systemd, что сервис следует запустить только в том случае, если система была загружена с проверенным образом UKI.

Поддержка TPM2:

  • Теперь systemd-cryptenroll позволяет указать конкретный PCR слот и хеш.

  • systemd-cryptenroll позволяет указать индекс ключа; пулл-реквест #29427.

  • Появилась возможность привязать LUKS-том к кокнретному чипу TPM2, не имея к нему доступ, если известен публичный ключ.

  • Бинарник systemd-cryptsetup перемещен в /usr/bin/ и может быть использован вне systemd.

  • Внутренний компонент systemd-pcrphase переименован в systemd-pcrextend.

  • Новый компонент, systemd-pcrlock, позволяет предсказывать записи PCR на основе имеющейся информации о системе; пулл-реквест #28891.

systemd-boot, systemd-stub, ukify, bootctl, kernel-install:

  • bootctl теперь позволяет определить, была ли система загружена с uki.

  • systemd-boot поддерживает горячие клавиши для выключения и перезагрузки системы.

  • systemd-boot больше не загружает непроверенные блобы Devicetree, если включен SecureBoot .

  • systemd-boot и systemd-stub теперь имеют разные индетификаторы в секции .sbat, и UEFI может вызывать их независимо; пулл-реквест #29196.

  • Компонент ukify больше не является экспериментальным; исполняемый файл теперь находится в /usr/bin/.

systemd-networkd:

  • Добавлена поддержка технологии Rapid Commit.

  • dbus интерфейс systemd-networkd теперь позволяет получать информацию о состоянии DHCP клиента; коммит #28896.

  • Опция NFTSet= позволяет привязать конфигурацию сетевого интерфейса к набору правил nftables.

  • Секция [IPv6AcceptRA] поддерживает новые опции: UsePREF64=, UseHopLimit=, UseICMP6RateLimit= и NFTSet=.

  • Секция [IPv6SendRA] теперь поддерживает опции RetransmitSec=, HopLimit=, HomeAgent=, HomeAgentLifetimeSec= и HomeAgentPreference=.

  • Конфигурационные файлы, сгенерированные на основе параметров из командной строки ядра, теперь имеют префикс 70-; приоритет этих файлов теперь выше, чем приоритет дефолтных файлов конфигурации.

Источник: linux.org.ru

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