systemd 255

Вышла новая версия свободного системного менеджера systemd.
Изменения, нарушающие обратную совместимость:
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Теперь монтирование отдельного раздела /usr/ поддерживается только на этапе initramfs.
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В одном из следующих релизов будет удалена поддержка сценариев инициализации System V и cgroups v1.
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Опции SuspendMode=, HibernateState= и HybridSleepState= из секции [Sleep] в systemd-sleep.conf объявлены устаревшими и не оказывают влияния на поведение системы.
Изменения в работе супервизора:
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Теперь инициализация демонов выполняется при помощи posix_spawn() вместо комбинации fork() и exec(); пулл-реквест #27890.
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Теперь systemd использует файловые дескрипторы PIDFD для слежения за дочерними процессами; это упрощает логику работы супервизора; пулл-реквест #29142, #29594, #29455.
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Новая опция SurviveFinalKillSignal= позволяет демону избежать остановки при использовании механизма soft-reboot; пулл-реквест #28545.
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Теперь юниты поддерживают опции MemoryPeak=, MemorySwapPeak=, MemorySwapCurrent= и MemoryZSwapCurrent=; эти опции соответствуют параметрам memory.peak, memory.swap.peak, memory.swap.current и memory.zswap.current properties из cgroups v2.
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Новая опция ConditionSecurity= позволяет указать systemd, что сервис следует запустить только в том случае, если система была загружена с проверенным образом UKI.
Поддержка TPM2:
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Теперь systemd-cryptenroll позволяет указать конкретный PCR слот и хеш.
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systemd-cryptenroll позволяет указать индекс ключа; пулл-реквест #29427.
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Появилась возможность привязать LUKS-том к кокнретному чипу TPM2, не имея к нему доступ, если известен публичный ключ.
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Бинарник systemd-cryptsetup перемещен в /usr/bin/ и может быть использован вне systemd.
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Внутренний компонент systemd-pcrphase переименован в systemd-pcrextend.
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Новый компонент, systemd-pcrlock, позволяет предсказывать записи PCR на основе имеющейся информации о системе; пулл-реквест #28891.
systemd-boot, systemd-stub, ukify, bootctl, kernel-install:
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bootctl теперь позволяет определить, была ли система загружена с uki.
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systemd-boot поддерживает горячие клавиши для выключения и перезагрузки системы.
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systemd-boot больше не загружает непроверенные блобы Devicetree, если включен SecureBoot .
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systemd-boot и systemd-stub теперь имеют разные индетификаторы в секции .sbat, и UEFI может вызывать их независимо; пулл-реквест #29196.
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Компонент ukify больше не является экспериментальным; исполняемый файл теперь находится в /usr/bin/.
systemd-networkd:
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Добавлена поддержка технологии Rapid Commit.
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dbus интерфейс systemd-networkd теперь позволяет получать информацию о состоянии DHCP клиента; коммит #28896.
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Опция NFTSet= позволяет привязать конфигурацию сетевого интерфейса к набору правил nftables.
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Секция [IPv6AcceptRA] поддерживает новые опции: UsePREF64=, UseHopLimit=, UseICMP6RateLimit= и NFTSet=.
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Секция [IPv6SendRA] теперь поддерживает опции RetransmitSec=, HopLimit=, HomeAgent=, HomeAgentLifetimeSec= и HomeAgentPreference=.
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Конфигурационные файлы, сгенерированные на основе параметров из командной строки ядра, теперь имеют префикс 70-; приоритет этих файлов теперь выше, чем приоритет дефолтных файлов конфигурации.
Источник: linux.org.ru