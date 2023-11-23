systemd 255

Теперь инициализация демонов выполняется при помощи posix_spawn() вместо комбинации fork() и exec(); пулл-реквест #27890 .

Теперь systemd использует файловые дескрипторы PIDFD для слежения за дочерними процессами; это упрощает логику работы супервизора; пулл-реквест #29142 , #29594 , #29455 .

Теперь юниты поддерживают опции MemoryPeak= , MemorySwapPeak= , MemorySwapCurrent= и MemoryZSwapCurrent= ; эти опции соответствуют параметрам memory.peak , memory.swap.peak , memory.swap.current и memory.zswap.current properties из cgroups v2.

Новая опция ConditionSecurity= позволяет указать systemd, что сервис следует запустить только в том случае, если система была загружена с проверенным образом UKI.