Сюжетный роглайк «Бессмертный. Сказки Старой Руси» в духе Slay the Spire получил новые подробности раннего доступа и страницу в Steam

Разработчики из российской 1C Game Studios («Калибр», «Война Миров: Сибирь») сообщили об открытии в Steam страницы своего сюжетного карточного роглайка «Бессмертный. Сказки Старой Руси» в духе Slay the Spire. Источник изображений: 1C Game Studios

Источник: 3dnews.ru