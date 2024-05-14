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Сюжетный роглайк «Бессмертный. Сказки Старой Руси» в духе Slay the Spire получил новые подробности раннего доступа и страницу в Steam

Разработчики из российской 1C Game Studios («Калибр», «Война Миров: Сибирь») сообщили об открытии в Steam страницы своего сюжетного карточного роглайка «Бессмертный. Сказки Старой Руси» в духе Slay the Spire. Источник изображений: 1C Game Studios
Источник: 3dnews.ru

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