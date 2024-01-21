Сюжетный трейлер Last Epoch напомнил о скором выходе ролевого экшена в духе Diablo из раннего доступа

Разработчики из американской студии Eleventh Hour Games выпустили новый трейлер своего фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo и Path of Exile, который очень скоро выйдет из раннего доступа. Источник изображения: Eleventh Hour Games
Источник: 3dnews.ru
Разработчики из американской студии Eleventh Hour Games выпустили новый трейлер своего фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo и Path of Exile, который очень скоро выйдет из раннего доступа. Источник изображения: Eleventh Hour Games