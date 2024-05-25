Так вот как это было! «Джеймс Уэбб» засёк начало рождения галактик в ранней Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил, похоже, одни из самых ценных снимков за время своей работы. С его помощью учёным удалось увидеть, как рождались первые галактики во Вселенной. Это наблюдение в общем случае подтвердило нашу теорию об эволюции звёзд, галактик и самой Вселенной. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru