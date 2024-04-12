25 марта 2024 года вышел долгожданный Taskwarrior 3.0.0.

Taskwarrior — продвинутый менеджер задач и планирования времени для командной строки (также доступны GUI-фронтэнды, библиотеки и дополнения).

Важные изменения:

Код, отвечающий за синхронизацию, переписан полностью, taskserver/taskd больше не поддерживаются. Рекомендуется использовать облачную синхронизацию, также доступен taskchampion-sync-server.

Обновление является ломающим, базу следует экспортировать из 2.x и реимпортировать её в 3.x (описание релиза обязательно к прочтению).

В эту версию включен Taskchampion, новое ядро хранилища для Taskwarrior, написанное на Rust.

Руководство по обновлению на ветку 3 (англ.)

Источник: linux.org.ru