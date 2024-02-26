TCL представила семь новых смартфонов 50 Series, в том числе два с дисплеями NXTPAPER

TCL представила на выставке MWC 2024 сразу семь недорогих моделей смартфонов, большинство из которых поддерживают работу в сетях 5G, а два могут похвастаться дисплеями NXTPAPER — китайский производитель подчеркнул стремление повысить доступность передовых решений. Источник изображений: prnewswire.com

Источник: 3dnews.ru