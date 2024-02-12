Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2 и выиграла $400 тысяч

Сегодня вечером в польском городе Катовице состоялся финал IEM Katowice 2024 — первого в этом году крупного турнира по Counter-Strike. В матче за чемпионский кубок и приз в $400 тысяч сошлись команда с российско-украинским составом сербской организации Team Spirit и европейский состав американской организации Faze Clan. Путь Team Spirit к финалу оказался весьма долгим, но команда прошла его довольно легко, уступив всего лишь одну карту за всё время — все остальные матчи заканчивались со счётом 2:0. Путь начался с отборочной стадии, где команда разгромила Apex и The Mongolz. В групповой стадии Team Spirit сразились с Navi (которая, собственно, и смогла отобрать одну карту), а также с Complexity и в финале группового этапа «спириты» встречались со своими сегодняшними соперниками — Faze Clan, которых тоже превзошли и тем самым обеспечили себе место сразу в полуфинале. Там соперником Team Spirit оказалась команда Team Falcons, с которой не возникло проблем.

Источник: 3dnews.ru