TeamGroup представила модули памяти T-Create Expert AI LPDDR5X CAMM2 со скоростью до 7200 МТ/с

Компания TeamGroup представила серию модулей оперативной памяти T-Create Expert AI в новом формфакторе LPDDR5X CAMM2. В серию вошли модели со скоростью передачи данных 7200 и 6400 МТ/с. Новинки работают с низкими таймингами — CL28 и CL24 соответственно. Источник изображений: TeamGroup

Источник: 3dnews.ru