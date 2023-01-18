TECNO представила концептуальный смартфон Phantom Vision V с гибким раздвижным экраном

Китайская компания TECNO представила концептуальный складной смартфон Phantom Vision V с гибким экраном, который одновременно с одной стороны может складываться как книжка, а с другой — скручиваться внутрь корпуса, позволяя смартфону раздвигаться. Информацией об устройстве поделился портал GSMArena. Источник изображений: GSMArena / TECNO

Источник: 3dnews.ru