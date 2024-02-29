TECNO представила MEGA MINI Gaming G1 — очень компактный десктопный игровой ПК, оснащённый СЖО

Компания TECNO представила на выставке MWC 2024 в Барселоне игровой ПК MEGA MINI Gaming G1. Производитель называет сего самым компактным игровым настольным ПК в мире, оснащённым системой жидкостного охлаждения и дискретной видеокартой. Правда, следует уточнить, что новинка построена на базе мобильной платформы. Источник изображения: TECNO

Источник: 3dnews.ru