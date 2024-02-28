Tecno представила смартфон Camon 30 Premier 5G с технологией PolarAce и другие модели серии

Компания Tecno анонсировала смартфон Camon 30 Premier 5G, который первым получил новую технологию обработки изображений Tecno PolarAce, представленную на выставке MWC 2024. Tecno PolarAce использует возможности процессора обработки изображений Sony CXD5622GG, имеющего производительность 4,6 Тфлопс на вычислениях FP16. Технология включает решение компании Universal Tone на основе искусственного интеллекта для точного воспроизведения оттенков кожи. Режим AIGC Portrait позволит изменять портретные снимки, например, добавляя строгий костюм или выпускной наряд, без использования сторонних приложений. А с помощью функции AI One Click Eraser можно удалять лишние объекты на фото.

Источник: 3dnews.ru