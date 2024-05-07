Tecno выпустила в России смартфоны Pova 6 и Pova 6 Neo с большими батареями, техно-дизайном и MediaTek G99 Ultimate

Tecno объявила о старте продаж в России смартфонов Pova 6 и Pova 6 Neo, отличающихся от моделей предыдущего поколения большей продолжительностью автономной работы, большим качественным экраном, внушительным объёмом памяти и технологичным дизайном. Смартфоны Pova 6 и Pova 6 Neo оснащены восьмиядерным процессором MediaTek G99 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц с графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Объём оперативной памяти смартфона Pova 6 Neo равен 8 Гбайт с возможностью расширения до 16 Гбайт, у Pova 6 — до 12 Гбайт с возможностью расширения до 24 Гбайт, что является редкостью для устройств данного сегмента.

Источник: 3dnews.ru