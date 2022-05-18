Технический директор Qt Company и главный сопровождающий Qt покидает проект

Ларс Кнолл (Lars Knoll), создатель разработанного для KDE движка KHTML, который лёг в основу движков браузеров Safari и Chrome, объявил об уходе с поста технического директора компании Qt Company и главного сопровождающего Qt после 25 лет работы в экосистеме данного проекта. По мнению Ларса после его ухода проект останется в надёжных руках и продолжит развитие в соответствии с теми же принципами. В качестве мотива ухода называется желание попробовать заняться чем то другим, помимо фреймворка Qt, которым он занимается ещё со студенческих времён.

Новым местом работы станет стартап, созданный вместе с одним из основателем компании Trolltech. Подробности о новом проекте пока не приводятся, упоминается лишь то, что он не связан с языком C++ и инструментами для разработчиков. До конца июня Ларс продолжит работать над Qt в том же темпе, но затем переключится на новый проект и будет уделять Qt заметно меньше времени, но полностью не покинет сообщество, останется доступен в рассылках и готов консультировать других разработчиков.

Кроме должности технического директора Qt Company Ларс также заявил об уходе с поста лидера (главного сопровождающего, Chief Maintainer) проекта Qt. При этом он продолжит сопровождать модуль Qt Multimedia, на поддержание которого готов выделить несколько часов своего времени в неделю. На пост нового лидера Qt предложено назначить Фолькера Хилсхаймера (Volker Hilsheimer), который занимается Qt полный рабочий день, знает все технические нюансы, имеет связи в компании Qt Company, пользуется авторитетом в среде разработчиков и является сторонником развития Qt как открытого проекта. Фолькер занимает в компании Qt Company должность директора, курирующего вопросы, связанные с исследованиями и опытно-конструкторскими работами (R&D), графикой и интерфейсом пользователя.



Источник: opennet.ru