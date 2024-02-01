Техногиганты собрались положить конец гегемонии NVIDIA на рынке ИИ-ускорителей

Компания M**a в этом году развернёт в своих центрах обработки данных системы на ИИ-чипах собственной разработки второго поколения, пишет Reuters. Все больше технологических компаний берёт курс на создание вертикально интегрированных систем ИИ на базе собственного оборудования вместо дефицитных и дорогих ускорителей от NVIDIA, AMD и других сторонних производителей. ИИ-чип M**a первого поколения. Источник изображения: M**a

Источник: 3dnews.ru