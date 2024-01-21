Текущий сезон Halo Infinite станет последним — разработчики отказались от выпуска больших обновлений для шутера

Разработчики из 343 Industries перед запуском Halo Infinite заявляли, что планируют поддерживать свой научно-фантастический шутер на протяжении следующего десятилетия. Уже спустя два года с небольшим планы пришлось существенным образом скорректировать. Источник изображения: Xbox Game Studios

Источник: 3dnews.ru