Telegram обновился до версии 10.3: похожие каналы, перепосты историй, расшифровка голосовых для всех и т. д.

Вышло обновление мессенджера Telegram до версии под номером 10.3. Теперь в сервисе стало проще находить похожие каналы, появилась возможность делать перепосты историй от друзей и каналов, добавлять видеосообщения в истории, настраивать персональные цвета профиля и многое другое. А бесплатным пользователям дали расшифровку голосовых и видеосообщений, но с ограничениями. Теперь, подписываясь на новый канал, пользователь увидит список похожих публичных каналов, который также находится в отдельной вкладке в профиле канала. Это поможет найти больше потенциально интересных вам каналов.

Источник: 3dnews.ru