Разработчики Telegram выпустили сегодня финальное в этом году обновление мессенджера. За уходящий год было выпущено в сумме десять крупных обновлений данного сервиса, и в последнем особое внимание разработчики уделили усовершенствованию звонков и ботов, а также добавили некоторые другие функции. Звонки в мессенджере теперь стали ещё более привлекательными: переработан внешний вид данной опции, внедрены новые анимации и фоны, изменяющиеся в зависимости от этапа звонка — вызова, разговора и завершения. Важным улучшением является снижение энергопотребления во время звонков, что позволит экономить заряд устройства. Также отмечается, что функция звонков должна лучше работать на старых устройствах с низкой производительностью.

Источник: 3dnews.ru