Telegram предложил подписку Premium за отправку 150 SMS в месяц

Telegram начал тестирование программы P2PL (программа однорангового входа), в рамках которой пользователям предлагается подписка Telegram Premium в обмен на пакет SMS-сообщений, пишет «Коммерсант». Как сообщил Telegram Info, первыми предложение получили пользователи в Индонезии. Российским пользователям тоже предлагают предоставить право рассылки с их телефонов 150 SMS-сообщений в месяц в обмен на подписку Telegram Premium. Операторы связи против. Источник изображения: Rubaitul Azad/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru