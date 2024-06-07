Telegram запустил новую систему оплаты цифрового контента «Звёзды»

Мессенджер внедрил специальную валюту для покупок электронных книг, онлайн-курсов и других цифровых товаров у ботов и мини-приложений. Благодаря новой системе «Звёзды», огромная аудитория Telegram получит доступ к покупкам цифрового контента. Валюта соответствуют требованиям App Store и Google Play. Источник изображения: Telegram

Источник: 3dnews.ru