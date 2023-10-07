Телескоп «Хаббл» запечатлел загадочный межгалактический взрыв, который астрономы не могут объяснить

Космический телескоп «Хаббл» прислал снимок мощного межгалактического взрыва, который вызвал недоумение у астрономов. Основные гипотезы связывают подобные события с разрушением звёзд чёрными дырами или слиянием нейтронных звёзд. Этот инцидент поднял новые вопросы в понимании астрономических явлений и подчёркивает многогранность неизведанного космоса. Источник изображения: Mark Garlick, Mahdi Zamani / NASA, ESA, NSF’s NOIRLab

Источник: 3dnews.ru