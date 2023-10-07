ProHoster > Блог > Новости интернета > Телескоп «Хаббл» запечатлел загадочный межгалактический взрыв, который астрономы не могут объяснить

Телескоп «Хаббл» запечатлел загадочный межгалактический взрыв, который астрономы не могут объяснить

Телескоп «Хаббл» запечатлел загадочный межгалактический взрыв, который астрономы не могут объяснитьКосмический телескоп «Хаббл» прислал снимок мощного межгалактического взрыва, который вызвал недоумение у астрономов. Основные гипотезы связывают подобные события с разрушением звёзд чёрными дырами или слиянием нейтронных звёзд. Этот инцидент поднял новые вопросы в понимании астрономических явлений и подчёркивает многогранность неизведанного космоса. Источник изображения: Mark Garlick, Mahdi Zamani / NASA, ESA, NSF’s NOIRLab
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий