Tencent и мелкие китайские разработчики чипов вознамерились отобрать у NVIDIA местный рынок ИИ-ускорителей

Китайские разработчики чипов, включая Tencent, активно продвигают свои решения в качестве альтернативы ускорителям вычислений для систем искусственного интеллекта NVIDIA. Они надеются, что американские санкции побудят китайских клиентов переключиться на новых поставщиков, пишет Reuters. Источник изображения: tencent.com

Источник: 3dnews.ru