«Теперь мы в расчёте»: игрок Diablo II стал жертвой «хардкорного» предательства и выжидал восемь месяцев, чтобы отомстить одному из обидчиков

Месть — блюдо, которое следует подавать холодным даже в Аду. Портал PC Gamer обратил внимание на историю игрока Diablo II: Resurrected под ником KrimzontheRed (или просто Krimzon), дождавшегося своего часа. Источник изображений: Blizzard Entertainment
Источник: 3dnews.ru
Месть — блюдо, которое следует подавать холодным даже в Аду. Портал PC Gamer обратил внимание на историю игрока Diablo II: Resurrected под ником KrimzontheRed (или просто Krimzon), дождавшегося своего часа. Источник изображений: Blizzard Entertainment