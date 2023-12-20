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«Теперь мы в расчёте»: игрок Diablo II стал жертвой «хардкорного» предательства и выжидал восемь месяцев, чтобы отомстить одному из обидчиков

Месть — блюдо, которое следует подавать холодным даже в Аду. Портал PC Gamer обратил внимание на историю игрока Diablo II: Resurrected под ником KrimzontheRed (или просто Krimzon), дождавшегося своего часа. Источник изображений: Blizzard Entertainment
Источник: 3dnews.ru

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