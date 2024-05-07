Термоядерный рекорд: токамак WEST шесть минут удерживал плазму при 50 млн °C

Французский токамак WEST установил новый рекорд — он удерживал плазму с температурой около 50 млн градусов Цельсия в течение 6 минут. Это стало возможным благодаря использованию внутренней облицовки реактора вольфрамом — металлом с чрезвычайно высокой температурой плавления в 3420 °C. Источник изображение: Токамак WEST/CEA-IRFM

Источник: 3dnews.ru