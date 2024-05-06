Tesla готовит почву для легализации FSD в Европе и Великобритании

Недавний визит Илона Маска (Elon Musk) в Китай принято ассоциировать со стремлением главы Tesla предложить комплекс систем активной помощи водителю FSD в данной стране, но этим географическим направлением дело не ограничивается. Как выясняется, в апреле представители Tesla начали демонстрировать возможности FSD на европейских дорогах и готовить почву для юридической легализации этой технологии не только в Европе, но и Великобритании. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru