Tesla начнёт применять роботов Optimus в конце года, а в продажу они поступят в следующем

Электромобильный бизнес Tesla, вне всякого сомнения, был в центре внимания на квартальном отчётном мероприятии, но руководство компании нашло возможность напомнить о прогрессе в сфере разработки человекоподобных роботов Optimus. Начать их применение на собственных предприятиях планируется к концу текущего года, а в продажу они поступят в следующем году. Источник изображения: Tesla, YouTube

Источник: 3dnews.ru