Tesla надеется предложить FSD китайским клиентам в ближайшее время

Основным полигоном совершенствования системы активной помощи водителю FSD компании Tesla до сих пор оставалась Северная Америка. В переписке на страницах социальной сети X с одним из клиентов Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что «уже очень скоро» FSD может стать доступной и на территории Китая. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru