Tesla надеется продать свой автопилот по лицензии крупному автопроизводителю в этом году

Квартальное отчётное мероприятие Tesla традиционно использовалось руководством компании для заявлений, которые способны благоприятно повлиять на имидж компании и повысить её капитализацию. Илон Маск (Elon Musk) потратил немало усилий, чтобы внушить аудитории мысль о превосходстве идеи перехода к автопилоту над простым выпуском электромобилей, и даже намекнул, что один крупный автопроизводитель может получить доступ к технологиям Tesla в этом году. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru