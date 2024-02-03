Tesla «отзовёт» более 2 млн электромобилей из-за слишком маленького шрифта на приборной панели

Компания Tesla была вынуждена инициировать очередной массовый отзыв своих электромобилей. Согласно выводам комиссии Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), размер шрифта на некоторых сигнальных лампах на приборной панели автомобилей оказался слишком мал и не соответствует требованиям федеральных норм. В результате компанию обязали отозвать почти 2,2 млн электромобилей или почти каждую Tesla, проданную в США. Источник изображения: Engadget

Источник: 3dnews.ru