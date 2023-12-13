В уходящем квартале Tesla не стала ограничиваться началом поставок товарных электрических пикапов Cybertruck, и в коротком видеоролике поделилась прогрессом в создании другого важного продукта, над которым сейчас усиленно работает. Человекоподобный робот Optimus во втором поколении обзавёлся более совершенной кинематикой и похудел на 10 кг, а также получил более чувствительные пальцы рук. Источник изображений: Tesla, X

Источник: 3dnews.ru