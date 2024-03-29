Tesla потеряла $230 млрд рыночной стоимости за квартал, а предпосылок для роста не наблюдается

За первый три месяца 2024 года акции Tesla упали на 29 %, что стало худшим квартальным результатом с конца 2022 года и третьим сильнейшим падением с момента выхода компании на биржу в 2010 году. Также это самый большой провал в индексе S&P 500. Похоже, что Уолл-стрит теряет веру в электромобильный бизнес Илона Маска (Elon Musk). Скоро Tesla представит финансовый отчёт, но инвесторы настроены пессимистично, несмотря на снижение цен и другие стимулы для покупателей. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru