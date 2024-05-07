Tesla продемонстрировала способность роботов Optimus укладывать аккумуляторные ячейки в контейнер

На фоне первых демонстраций человекоподобных роботов Optimus, когда реальные прототипы удерживались на подставке, а способность танцевать обеспечивалась переодетым в робота человеком, последующие видео Tesla демонстрировали прогресс, но ощущение сырости изделия не покидало зрителей. В новом ролике компания показала, как обучает роботов Optimus выполнять полезную работу на конвейере. Источник изображения: Tesla, X

Источник: 3dnews.ru